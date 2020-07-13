Суд продлил до 15 сентября арест экс-заммэра Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей до 15 сентября бывшему заместителю мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринату Бадаеву. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Сегодня Фрунзенским районным судом Ярославля рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Ринату Бадаеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (два эпизода - получение взятки в особо крупном размере), постановлением суда ходатайство удовлетворено, срок содержания под стражей продлен до 15 сентября 2020 года", - сказала Козлова.

Кировский районный суд Ярославля арестовал Бадаева 17 января. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. На суде Бадаев сообщил, что уволился из мэрии 16 января по собственному желанию.

По версии следствия, Бадаев летом 2019 года предложил руководителю ООО "Юридическое бюро "Ордер", которое руководит ООО "Ремиз", оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля", а также своевременной приемке к оплате выполненных работ в рамках указанных договоров на общую сумму более 12 млн рублей. Бадаев должен был получить в качестве незаконного денежного вознаграждения 10% от общей суммы, то есть не менее 1,2 млн рублей. По версии следствия, Бадаев получил от взяткодателя часть суммы в размере 390 тыс. рублей, оставшуюся сумму он получить не успел.

В июне следственные органы возбудили второе уголовное дело о получении взятки в отношении Бадаева. По версии следствия, в декабре 2019 года он получил от генерального директора коммерческой строительной организации более 2 млн рублей за оказание содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля приступил в начале 2019 года.