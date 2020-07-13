В Красноярском крае возник пожар на складе с пиломатериалами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Склад с пиломатериалами горит в 12 км от города Кодинск в Кежемском районе Красноярского края на площади 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 18:04 мск.

"Произошло возгорание на открытом складе готовой продукции - пиломатериалы - по предварительной информации, на площади 2 тыс. кв. м. В 20:07 (мск) объявлен ранг пожара №2", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к тушению пожара привлечено 53 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - 32 человека и семь единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.