Прокуратура проводит проверку после возгорания на полигоне ТКО под Кировом

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области выясняет обстоятельства возгорания отходов на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), который горит третий день вблизи поселка Просница Кирово-Чепецкого района. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным правительства области, 10 июля сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области совместно с общественными активистами зафиксировали возгорание на полигоне. Кроме того, был обнаружен факт размещения отходов за пределами технологических карт.

"Организована проверка. Органы прокуратуры Кировской области держат ситуацию на контроле", - сказал собеседник агентства.

По данным правительства области, эксплуатацией свалки занимается организация ООО "Новый ЭкоГород", она начала тушить пожар. "Работы выполняются путем пересыпки технологических карт отходов инертными материалами с дополнительной проливкой водой", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

Министерство экологии рекомендовало приостановить прием отходов до ликвидации всех очагов возгорания. В ближайшее время кирово-чепецкая прокуратура рассмотрит вопрос о приостановке деятельности полигона.