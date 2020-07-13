Ксения Собчак подала заявление в СК о возбуждении дела после конфликта в храме на Урале

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела после конфликта на территории Среднеуральского монастыря Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.

"Сегодня мы с Сергеем, а также Ксения со своим адвокатом Сергеем Панченко подали заявление в Следственный комитет РФ. Просим возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - сказал адвокат. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова диагностировали перелом кисти.

В Екатеринбургской епархии ранее сообщали, что они изучают ситуацию, связанную с нападением на съемочную группу Ксении Собчак. Также в епархии попросили воздержаться от посещения Среднеуральского женского монастыря.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.