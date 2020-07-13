СМИ: на НПЗ на северо-востоке Ирана произошел пожар

ТЕГЕРАН, 13 июля. /ТАСС/. Пожар начался в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в расположенной на северо-востоке Ирана провинции Хорасан-Резави. Об этом сообщает со ссылкой на пожарных агентство Mehr.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Фариман. При этом пожарным удалось взять ситуацию под контроль. По предварительным данным, пострадавших в ходе происшествия нет.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 12 июля пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в расположенной на юго-западе Ирана провинции Хузестан. 4 июля на электростанции в Ахвазе прошел взрыв трансформатора, что стало причиной пожара на объекте.

Кроме того, 30 июня в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел взрыв. В результате погибли 19 человек, 24 получили ранения. Возможной причиной инцидента власти страны назвали утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов. Кроме того, 7 июля два человека погибли и три получили ранения в результате взрыва кислородного баллона в городе Багершахр в провинции Тегеран.