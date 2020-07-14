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СМИ: тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

Она пропала во время прогулки по озеру на лодке со своим четырехлетним сыном
Ная Ривера AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Ная Ривера
© AP Photo/Chris Pizzello

ТАСС, 14 июля. Спасатели обнаружили в понедельник в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело женщины в рамках операции по поиску пропавшей американской актрисы Наи Риверы. По информации источников портала TMZ в правоохранительных органах, тело принадлежит именно ей.

В прошлую среду телекомпания CBS сообщила, что актриса пропала во время прогулки по озеру на лодке, в которой также находился ее четырехлетний сын Джози. Как отмечает TMZ, ребенок рассказал, что они вместе с матерью плавали, но он не знает, что именно с нею произошло.

Администрация шерифа округа в свою очередь анонсировала на своей странице в Facebook пресс-конференцию о ходе поисковой операции.

33-летняя Ривера знакома аудитории по сериалам "Лузеры" (Glee, 2009-2015), "C.S.I.: Майами" (CSI: Miami, 2002-2012) и "Принц из Беверли-Хиллз" (The Fresh Prince of Bel-Air, 1990-1996).

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