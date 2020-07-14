Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США в Калифорнии возросло до 59

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) увеличилось до 59 человек. Об этом сообщило в понедельник на своей странице в Twitter Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.

По данным управления, пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Ни один военный моряк не госпитализирован.