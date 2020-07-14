{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США в Калифорнии возросло до 59

Пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) увеличилось до 59 человек. Об этом сообщило в понедельник на своей странице в Twitter Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.

По данным управления, пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Ни один военный моряк не госпитализирован.

Управление надводных сил Тихоокеанского флота США ранее в понедельник сообщало о 57 пострадавших. Пожар пока не потушен.

О возгорании на борту Bonhomme Richard стало известно накануне. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.

Теги
США
Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае из-за разгерметизации трубопровода
По данным регионального СК, трубопровод перекрыли, а утечку нефтепродуктов локализовали
Читать полностью