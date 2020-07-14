Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США в Калифорнии возросло до 59

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) увеличилось до 59 человек. Об этом сообщило в понедельник на своей странице в Twitter Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.
По данным управления, пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Ни один военный моряк не госпитализирован.
As of 3:30 p.m. Pacific time July 13, firefighting teams continue operations on board @LHD6BHR. 59 personnel, 36 @USNavy Sailors and 23 civilians, have been treated for minor injuries including heat exhaustion and smoke inhalation. Currently, there are no personnel hospitalized. pic.twitter.com/P8SLgEJEyQ— Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 13, 2020
Управление надводных сил Тихоокеанского флота США ранее в понедельник сообщало о 57 пострадавших. Пожар пока не потушен.
О возгорании на борту Bonhomme Richard стало известно накануне. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.