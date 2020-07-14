Депутата омского заксобрания подозревают в мошенничестве

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили по материалам УФСБ уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Нурлана Картабаева, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Руководителем следственного управления СК РФ по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего депутата Законодательного собрания Омской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения")", - сообщила пресс-служба.

Старший помощник руководителя омского СУ СК РФ Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что речь идет о депутате фракции "Справедливая Россия" Нурлане Картабаеве. По версии следствия, в 2018 - 2020 годах депутат, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства. Сумма предполагаемого ущерба не уточняется. Следователи провели обыски по месту работы и дома у депутата. По ходатайству следствия Картабаеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пресс-служба регионального УФСБ добавила, что депутат при возмещении расходов, связанных с обеспечением служебной деятельности, предоставлял в сектор бухгалтерского учета заксобрания подложные документы об аренде им транспортных средств для выезда в районы области на встречу с избирателями. При этом установлено, что в это время Картабаев находился за пределами России.