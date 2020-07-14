В Новосибирске погиб один человек в результате обрушения перекрытий в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме в центральной части Новосибирска. В результате один человек погиб, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Сегодня в 09:16 (05:16 мск) поступила заявка об обрушении в жилом многоквартирном доме на улице Владимирский спуск, 2. На месте вызова было установлено, что многоквартирном жилом доме на втором этаже обрушились потолочные перекрытия в комнате на площади ориентировочно 8 кв. м. Из-под завалов был извлечен мужчина 1956 года рождения. В скорой медицинской помощи была констатирована его смерть", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, силы пожарно-спасательного гарнизона Новосибирска. Для координации сил и средств на месте был создан оперативный штаб. Кроме того, направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Проводится оценка всех перекрытий в жилом доме, где произошло обрушение, причины устанавливаются.