Истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился в понедельник во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался и спасся, сообщила 49-я эскадрилья Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

"F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени [03:00 мск вторника]. Единственный пилот, находившийся на борту, благополучно катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь в связи с незначительными травмами", - уточнили в эскадрилье. Причины случившегося расследуются.

По данным телеканала Fox News, это пятое крушение боевого самолета в США с мая.

1 июля американский F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина), пилот погиб.