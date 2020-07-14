Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась до 2 тыс. кв. м

ТАСС, 14 июля. Площадь пожара на складе в Самаре, который тушат с 13 июля, уменьшилась с 10 до 2 тыс. кв. м. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"Вертолет продолжает работу по подаче воды с воздуха в очаг пожара. Проведено семь сбросов воды, пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать пожар на установленных боевых участках, площадь пожара уменьшилась до 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, превышения содержания предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе больше нет. "По результатам повторно проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха показатели сажи и пыли не превышают ПДК, в том числе где ранее регистрировалось превышение (под факелом)", - сообщается во вторник на сайте управления ведомства по региону.

Специалисты исследовали пробы атмосферного воздуха на содержание продуктов горения на границе жилой зоны.

В 13:23 мск 13 июля поступило сообщение о пожаре на улице Профильная, 6, на складе с лакокрасочными материалами на площади 1,5 тыс. кв. м. В дальнейшем площадь увеличилась, локализовать пожар спасателям удалось на площади 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информация о пострадавших и погибших не поступала.