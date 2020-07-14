В Хабаровске возбудили дело после гибели мальчика во время купания в Амуре

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Следователи возбудли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетнего мальчика, утонувшего во время купания в Амуре в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что в районе центральной набережной Хабаровска во время купания в реке Амур утонул 9-летний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Ранее региональная прокуратура сообщила о пропаже девятилетнего мальчика, по этому поводу была начата проверка. Ребенок пропал 12 июля.

На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым ребенок находился возле реки без взрослых.

В новость внесены изменения (09:23 мск) - меняется заголовок, добавлена информация о возбуждении дела и гибели мальчика