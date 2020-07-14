Три человека погибли при пожаре в поселке в Кировской области

КИРОВ, 14 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на вторник в частном жилом доме в поселке Фаленки Кировской области, погибли три человека, сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"14 июля около 00:00 в поселке Фаленки в частном жилом доме, расположенном на улице Труда, произошел пожар. При тушении пожара были обнаружены тела трех человек: мужчина и две женщины", - говорится в сообщении.

По факту гибели людей следственные органы проводят проверку. Назначены экспертизы для выяснения причин пожара и причин смерти.

Фаленки - поселок городского типа в Кировской области в 150 км от Кирова, административный центр Фаленского района.