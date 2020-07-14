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Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой

За несколько дней до этого подросток вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана

УЛАН-БАТОР, 14 июля. /ТАСС/. Власти Монголии зафиксировали один летальный случай в результате заражения бубонной чумой. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

По его данным, погибший - 15-летний подросток из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны, он умер по пути в больницу. Анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил, что причиной смерти стала чума.

Как проинформировало ведомство, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания. Согласно официальной информации, правительство страны поместило на карантин около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным.

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