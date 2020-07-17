Адвокат рассказал о семи уголовных делах в отношении основателя "Омбудсмена полиции"

"В настоящий момент возбуждены и расследуются семь уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще два по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже вышел. Еще два дела по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти") соединены в одно производство следственным управлением по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве", - сказал адвокат.

7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.

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