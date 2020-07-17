{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокат рассказал о семи уголовных делах в отношении основателя "Омбудсмена полиции"

Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует семь уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

На эту тему

"В настоящий момент возбуждены и расследуются семь уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще два по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже вышел. Еще два дела по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти") соединены в одно производство следственным управлением по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве", - сказал адвокат.

7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве. Ранее Дорогомиловский суд Москвы оставил Воронцова под стражей до 6 августа.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.

Теги
Россия
Власти Якутии заявили о задолженности Рослесхоза в 150 млн рублей на тушение пожаров
По данным МЧС, сейчас на территории региона действует 191 природный пожар
Читать полностью