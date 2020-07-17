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В Петербурге задержали четырех человек за организацию подпольного казино

Во время обыска изъяли 100 игровых автоматов, три рулеточных стола и шесть столов для покера, а также средства связи для проведения онлайн-трансляций

ТАСС, 17 июля. Правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в организации подпольного казино и двух игорных залов в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было обнаружено подпольное казино и два игорных зала в различных районах города, а также офис на Невском проспекте. В нем разрабатывалось программное обеспечение, предназначенное для проведения трансляции в сети Интернет", - сказала она.

По словам Волк, при обыске изъяли 100 игровых автоматов, три рулеточных стола, шесть столов для покера, компьютерная техника, средства связи и видеорегистраторы для проведения онлайн-трансляций. Возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

"Задержаны четверо подозреваемых, среди которых предполагаемый организатор противоправной деятельности и управляющие игорными заведениями", - отметила представитель МВД, добавив, что сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде.

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