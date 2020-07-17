СК возбудил дело в отношении мужчины, ранившего ножом пассажира на Ярославском вокзале

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ранившего ножом в ходе конфликта пассажира электрички на Ярославском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Марковская.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Вечером 16 июля подозреваемый в одном из вагонов электрички Сергиев Посад - Москва в ходе конфликта с мужчиной 1987 года рождения ударил его ножом в шею, повредив сонную артерию. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан.