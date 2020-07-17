Пассажиры попавшего в ДТП под Липецком автобуса продолжили путь в Санкт-Петербург

ТАСС, 17 июля. Пассажиры рейсового автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург, который в ночь на пятницу попал в ДТП с "Газелью" в Елецком районе Липецкой области, отправились по маршруту спустя 15 часов после происшествия. Об этом рассказал ТАСС в пятницу глава Елецкого сельского поселения Елецкого района Олег Егоров.

"Все 25 человек только что отправились по маршруту в Санкт-Петербург на автобусе, который прислали из Донецка взамен сгоревшего, в течение дня им оформляли необходимые [справки] взамен сгоревших документов в автобусе. Полностью сгорели документы у троих: один из них гражданин России и двое из Донецка. У одной женщины вообще сгорело все имущество: документы, вещи, телефон - и мы ей дали сим-карту и простой телефон, чтобы она могла быть на связи с родственниками", - рассказал Егоров.

Он добавил, что после ДТП некоторые пассажиры отказались от помощи и самостоятельно уехали далее по маршруту, а 25 человек разместили в гостинице на территории археологического парка "Аргамач", все они получили завтрак, обед, полдник. "Людям оказали всю помощь: со справками об утрате документов, с лекарствами, с переводом денег девушке из числа пассажиров, принесли некоторую необходимую одежду", - рассказал Егоров.

Авария произошла в 2:00 в пятницу на трассе М4 в Елецком районе. Рейсовый автобус сообщением Донецк - Санкт-Петербург наехал на стоящий на обочине автомобиль "Газель", у которого работала аварийная сигнализация и был выставлен аварийный знак. После аварии автобус с почти 40 пассажирами загорелся, он выгорел полностью, погибших нет. В ДТП пострадали пять человек, из них троих госпитализировали: двоих водителей в тяжелом состоянии - в реанимацию, одну пассажирку автобуса - в травматологию.