В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали 600 человек

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманули свыше 600 человек, нанеся им ущерб почти на 95 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-центре МВД России.

"Пресечена деятельность нескольких лиц, создавших незаконную схему приема денежных средств от населения, которая была построена на принципах финансовой пирамиды", - сказали в пресс-центре.

По данным министерства, установлено, что с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года в крупных городах крымского полуострова - Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе - были образованы семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива "Гарант", а также один главный офис в Феодосии. Руководители кооператива организовали деятельность по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере под предлогом получения выплат от 10% до 21% годовых за их использование, сроком от 12 месяцев и выше.

При этом, как отметили в МВД, в реализации финансовой схемы отсутствовала реальная инвестиционная или иная законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных средств в сопоставимых объемах. Для того, чтобы скрыть незаконную деятельность перед правоохранительными и контролирующими органами, с людьми заключались договоры передачи личных сбережений, а также составлялись графики выплат, с указанием суммы, подлежащей выдаче. Кроме того, для создания видимости законной деятельности и привлечения новых пайщиков, вкладчикам выдавались сертификаты, членские билеты КПК "Гарант", а также на первоначальном этапе выплачивались проценты на паевые взносы.

"Впоследствии по заключенным с пайщиками договорам деньги выплачивать перестали, в связи с чем члены кооператива начали массово выходить из него, а также требовать возврата денежных средств с процентами. Однако вклады обманутым гражданам не возвращены, в результате чего более чем 600 физическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 94,9 млн рублей", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ("Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.