Суд огласит приговор по делу о крушении самолета главы нефтяной компании Total 23 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы 23 июля огласит приговор троим авиадиспетчерам, обвиняемым по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Приговор суда будет оглашен 23 июля в 15:00 мск", - сказала адвокат.

Гособвинитель в пятницу попросил приговорить диспетчера Александра Круглова к 6 годам колонии, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева - 6 годам и 2 месяцам, диспетчера руления Надежду Архипову - 5 годам и 10 месяцам.

Защита настаивает на невиновности подсудимых. Троим фигурантам дела вменяется статья "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

По делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, Круглов, Дунаев и Архипова. Им инкриминировалась ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Дело в отношении Леденева и Мартыненко было выделено в отдельное производство. Согласно приговору суда, Леденев и Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению, и приговорены к 3,5 года и четырем годам колонии общего режима соответственно. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них снята. К подсудимым были заявлены иски на общую сумму 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение гражданского судопроизводства.