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Пираты напали в Гвинейском заливе на танкер и захватили 15 заложников

Заложниками предположительно являются граждане России и Украины

ПРЕТОРИЯ, 17 июля. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно граждан РФ и Украины. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Нападение на судно, шедшее под флагом Либерии, было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. По данным портала, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Судно, способное перевозить как нефть, так и химические вещества, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.

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