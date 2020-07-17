Ливень подтопил около 100 домов в селе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Ливень привел к переполнению каналов оросительной системы и подтоплению порядка 100 придомовых территорий в селе Прасковея на Ставрополье. Управление шлюзами оросительной системы выведено из строя молнией, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"В связи с сильным дождем произошло переполнение каналов оросительной системы дождевыми осадками, в результате чего дождевые осадки пошли в село Прасковея. Подтоплены порядка 100 придворовых территорий. <…> Управление шлюзами оросительной системы выведено из строя в результате попадания молнии в щит управления", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, информация о подтоплении в Буденновском районе поступила около 21:20 мск пятницы. Подтоплены дворы частных домов по трем улицам села, на этой территории проживают 318 человек, из них 68 детей. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

"На месте работает администрация муниципального образования Прасковея. <…> Осадки прекратились. Уровень воды снижается. Работы запланированы на завтра на 08:00 мск", - уточняется в сообщении.

Ранее в краевом управлении ГИБДД журналистам сообщили, что ливень привел к частичному подтоплению региональной трассы в этом же районе. На дороге введены ограничения в движении автомобилей.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в крае до конца суток 17 июля и в ночь на 18 июля местами возможен сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20-23 метров в секунду.