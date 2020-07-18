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На юго-востоке Москвы неизвестный ранил мужчину из оружия

Пострадавшего передали медикам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неизвестный ранил мужчину из оружия во время конфликта на улице Трофимова на юго-востоке Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Трофимова. Прибывшие полицейские выяснили, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в другого из неустановленного оружия и ранил его, предположительно, в ногу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавшего передали медикам.

По его словам, в настоящее время задержан предполагаемый участник конфликта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая уточняет все детали произошедшего.

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