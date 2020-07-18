В Нью-Йорке задержали четырех человек, заливших краской надпись Black Lives Matter

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Нью-Йорка задержали четырех человек, которые в пятницу вылили краску на надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на участке Пятой авеню у небоскреба "Трамп тауэр". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель полицейского управления крупнейшего мегаполиса США.

"Они под стражей, им будут предъявлены обвинения", - отметил он. В правоохранительных органах не уточнили, о каких именно обвинениях идет речь. Представитель управления, говоря о причинах поступка задержанных, сказал: "Они протестовали. Это их единственный мотив".

Как видно на кадрах, которые транслировал телеканал NBC, несколько человек облили надпись синей краской. Они, в частности, выкрикивали: "Все жизни имеют значение". Кроме того, на пленке слышен другой лозунг - "Жизни полицейских имеют значение". Синий цвет в США традиционно ассоциируется со стражами порядка.

Это уже второй подобный случай на нынешней неделе. В понедельник неизвестный залил надпись красной краской. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вскоре после этого сообщил в Twitter что надпись исправлена, однако тогда о каких-либо задержаниях подозреваемых информации не поступало. 9 июля он принял участие в нанесении на асфальт этого лозунга.

Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма. В "Трамп тауэр" находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании в 2016 году располагался предвыборный штаб республиканца. В начале июня де Блазио объявил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.

Движение Black Lives Matter принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.