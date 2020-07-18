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В Мытищах загорелся склад картона

Площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Склад картона горит в Мытищах в Московской области на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: город Мытищи, Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1 поступила в 03:57 мск. "Пожар на складе картона. По предварительной информации, площадь пожара составляет 7 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе. 

В МЧС добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечено 80 человек и 25 единиц техники. В 04:12 мск объявлена локализация пожара.

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