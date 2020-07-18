Пожар на бывшем химическом заводе в Тольятти ликвидировали

ТАСС, 18 июля. Пожарные ликвидировали самовозгорание фосфорного шлама на территории бывшего открытого акционерного общества (ОАО) "Фосфор" в Тольятти, произошедшее в пятницу вечером. Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составила 225 кв. м, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 04:25 [03:25 мск] объявлена ликвидация открытого горения. В 06:32 [05:32 мск] пожар ликвидирован на площади 225 кв. м. Для тушения пожара привлекались 138 человек, 42 единицы техники, в том числе от МЧС России - 98 человек, 16 единиц техники. Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на территории нефункционирующего с 2003 года предприятия поступило в пятницу, в 17:15 [16:15 мск], по предварительным данным, причиной стало самовозгорание фосфорного шлама.

Как написал в своем аккаунте в Instagram глава Тольятти Сергей Анташев, на месте происшествия работали специалисты управления Роспотребнадзора, гидрометобсерватории и передвижной лаборатории, они зафиксировали максимальное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на уровне 1,6. По словам Анташева, этот показатель не является критичным.

17 и 18 июля в Самарской области из-за погоды объявлен желтый уровень опасности, максимальная температура воздуха местами составит 30 градусов тепла.

ОАО "Фосфор" (ранее - "Куйбышевфосфор") работало с 1963 по 2003 год, выпускало желтый фосфор, ортофосфорную кислоту, фосфорные удобрения и синтетические моющие средства. На территории химпредприятия в Тольятти по-прежнему хранятся треххлористый фосфор, хлорокиси фосфора, фосфоросодержащий шлам.

В новость внесены изменения (09:26 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.