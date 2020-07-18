Два ребенка и два взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме в КБР

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Баксане в Кабардино-Балкарии, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Они доставлены в больницы, сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по республике.

"В 06:25 в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Баксане, на улице Свободы, произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей 2013 и 2017 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике и Центральную районную больницу в Баксане. Были эвакуированы 15 жильцов дома. Пожар потушен. Погибших в результате инцидента нет.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекались 16 человек и четыре единицы техники. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.