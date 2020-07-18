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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Тело девушки нашли возле дома на улице 1905 года в Москве
Екатерина Александровская AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Екатерина Александровская
© AP Photo/Bernat Armangue

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели - суицид", - сказал собеседник агентства. Она оставила записку со словом "люблю". По словам источника, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.

Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году).

В новость внесены изменения (11:39 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

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