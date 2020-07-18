В Красногорске дизельное топливо вылилось в Москву-реку

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дизельное топливо разлилось по Москве-реке из судна на причале в Красногорске. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В результате затопления судна на причале в Красногорске произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент затопления людей на судне не было, пострадавших нет. Судно ушло под воду по самую палубу и село на дно. Над водой находится только рубка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в 11:25 мск в главк поступило сообщение о радужном пятне на реке в районе дома №89 на Центральной улице в Красногорске. Выяснилось, что вечером 17 июля владелец судна пришвартовался около пирса, а утром, вернувшись туда, обнаружил, что судно подтоплено, в результате чего образовалось радужное пятно. Для устранения аварии привлечены пять единиц техники и 15 человек.

В новость внесены изменения (13:21 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС по Московской области.