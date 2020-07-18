Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, случившегося в этом городе в субботу утром. Об этом сообщило издание 20 Minutes.
По словам прокурора Нанта Пьера Сена, "основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара". Он отметил, что на эту версию указывает наличие трех разных очагов возгорания. "Один - на уровне большого органа, и два - слева и справа от нефа", - сказал он.
По данным издания, расследование начато по факту "умышленного поджога".
Премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры прибудет в Нант во второй половине дня.
Сигнал о возгорании в соборе поступил в 07:30. По последним данным, на месте находятся 104 пожарных. Как сообщило AFP, пожар удалось взять под контроль.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.