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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

На место пожара прибудут премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры
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© REUTERS/Stephane Mahe

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, случившегося в этом городе в субботу утром. Об этом сообщило издание 20 Minutes.

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По словам прокурора Нанта Пьера Сена, "основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара". Он отметил, что на эту версию указывает наличие трех разных очагов возгорания. "Один - на уровне большого органа, и два - слева и справа от нефа", - сказал он.

По данным издания, расследование начато по факту "умышленного поджога".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении глав МВД и Минкультуры прибудет в Нант во второй половине дня.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в 07:30. По последним данным, на месте находятся 104 пожарных. Как сообщило AFP, пожар удалось взять под контроль.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

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ФранцияПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
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