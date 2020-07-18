В аэропорту Пулково проверяют пятое с начала недели анонимное сообщение о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют воздушные суда и здание терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге после поступления анонимной информации об их возможном минировании. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы".

Это уже пятое по счету сообщение аналогичного содержания, поступившее в аэропорт с начала недели.

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет", - сказали в пресс-службе.

В предыдущий раз аналогичную проверку в Пулково проводили в пятницу, 17 июля.