Суд оштрафовал уроженца Азербайджана, обвиняемого в нападении на полицейского в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы подверг административному штрафу в размере 10 тысяч рублей уроженца Азербайджана Гусейна Наджафова, обвиняемого в нападении на полицейского возле посольства в Москве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, Наджафов признан виновным в участии в несанкционированном митинге 15 июля.

"Наджафов Гусейн Аскер оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Как установил суд, Наджафов принял участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Согласно информации из префектуры Центрального административного округа Москвы, никакие публичные массовые мероприятия на территории Москвы 15 июля не согласовывались.

В тот день сотрудники полиции информировали участников мероприятия о его несогласованности с органами исполнительной власти города Москвы и незаконности участия в нем. На неоднократные требования сотрудников полиции о недопустимости продолжения противоправных действий Наджафов не реагировал, отметили в пресс-службе суда.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что следователи предъявили обвинение уроженцу Азербайджана в нападении на полицейского возле посольства в Москве. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По ее словам, "при пресечении противоправных действий уроженец Азербайджана применил насилие в отношении представителя власти". В результате полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. По данному факту было возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").