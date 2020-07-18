Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 18 июля. Столкновение двух легковых автомобилей на трассе Воронеж - Луганск в Воронежской области стало причиной гибели трех человек. Еще один человек получил травмы и доставлен в больницу, сообщила ТАСС в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП на 116-м километре автодороги Воронеж - Луганск погибли 38-летний водитель автомобиля Toyota, а также 52-летний водитель автомобиля Chevrolet и его 50-летняя пассажирка. Еще один человек, 39-летний пассажир Toyota, получил травмы и доставлен в районную больницу в городе Лиски", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло в 11:35 мск в Острогожском районе области. "По предварительным данным, житель Острогожского района, водитель автомобиля Toyota, двигался в сторону Воронежа и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением местного жителя", - добавила представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.