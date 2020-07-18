В Тульской области автомобиль насмерть сбил годовалого ребенка

ТАСС, 18 июля. Девочка 2019 года рождения погибла после наезда на нее легкового автомобиля в деревне в Тульской области. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на дорогу, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе группы по пропаганде управления ГИБДД УМВД по Тульской области.

"В деревне Клищино Заокского района Тульской области молодой человек 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Alphard, наехал на девочку 2019 года рождения. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло около 12:30 в субботу. Ребенок находился в доме бабушки, где отмечали семейное торжество. "По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть дороги. Со слов водителя автомобиля, от данного дома он забирал соседа и, начав движение, ребенка не видел", - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по региону.