В МИД Украины подтвердили, что среди похищенных у берегов Нигерии моряков четыре украинца

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Четверо граждан Украины находятся среди 13 моряков, похищенных пиратами у берегов Нигерии. Об этом сообщил в субботу агентству УНИАН начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"Судно находилось в 200 милях к юго-западу от побережья Нигерии. Сегодня произошло нападение на него. На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности", - сказал Максим Коваленко.

По его словам, из 13 похищенных членов экипажа - четверо граждан Украины, а остальные, предположительно, граждане России.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции установили связь с владельцем и оператором судна, которое подверглось нападению пиратов. Украинские дипломаты выясняют все обстоятельства дела и устанавливают личности похищенных украинцев, добавил Коваленко. По его словам, ожидается решение о создании судовладельцем оперативного штаба по освобождению моряков.

"Пираты еще не выходили на связь", - сообщил Максим Коваленко. По его словам, пока информация о гражданстве забаррикадировавшихся на судне моряков не разглашается.

Танкер Curacao Trader под флагом Либерии был атакован 17 июля в Гвинейском заливе в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Пираты взяли в заложники с борта танкера 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Судно сейчас дрейфует с ограниченными возможностями в управлении. По данным компании, на помощь танкеру движется судно-рефрижератор Frio Chikuma.