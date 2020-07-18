Полиция не обнаружила следов взлома в горевшем соборе Святых Петра и Павла в Нанте

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции не обнаружили следов взлома в нантском соборе Святых Петра и Павла, где в субботу произошел пожар. Об этом сообщило агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на прокурора Нанта Пьера Сена.

"В настоящий момент ведется расследование по факту поджога, - отметил он. - Пока мы не делаем никаких выводов, нам предстоит провести еще много следственных действий, которые могут привести к новым фактам". При этом прокурор добавил, что первые следственные мероприятия "не выявили следов взлома на входах в собор".

Как напомнил прокурор, ранее в соборе было выявлено три очага возгорания на значительном расстоянии друг от друга.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар - не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.