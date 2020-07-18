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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований для реставрации собора в Нанте

В организации заверили, что средства собирают совместно с Министерством культуры Франции, поэтому они будут перечислены исключительно по назначению

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где 18 июля произошел пожар. Об этом говорится в распространенном сообщении фонда.

"Кафедральный готический собор Святых Петра и Павла в Нанте был поврежден сильным огнем в субботу", - отметили в фонде, напомнив, что собор был признан историческим памятником в 1862 году. "Его старинный орган был сделан в XVII веке, - продолжили в фонде. - Он пережил <...> бомбардировки Второй мировой войны и пожар в соборе в 1972 году". 

"Фонд приглашает всех желающих пожертвовать на реконструкцию большого органа собора Святых Петра и Павла в Нанте", - подчеркивается в коммюнике. В организации заверили, что все деньги, собранные совместно с Министерством культуры Франции, будут перечислены исключительно на реставрационные работы.

Известно, что в первые же минуты было собрано несколько тысяч евро.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.

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ФранцияПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
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