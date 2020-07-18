В Нигерии погибли семь детей в результате взрыва самодельной бомбы

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Семь детей погибли 18 июля на севере Нигерии, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве. Об этом сообщила нигерийская газета This day.

"Дети находились возле птицефермы и собирали траву для домашних животных, когда произошел взрыв, - цитирует издание представителя местных властей Исияку Абубакара. - Семеро погибли на месте, четверо получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице". Абубакар добавил, что события произошли в деревне Ямама в штате Кацина.

На территории этого нигерийского штата, расположенного на границе с Нигером, действуют многочисленные бандитские группировки, которые захватывают заложников с целью получения выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Борьбу с этими группировками ведут армейские подразделения.