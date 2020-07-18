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СМИ: на замминистра внутренней безопасности Сомали совершили покушение

Чиновник не пострадал, сообщила радиостанция Dalsan

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили 18 июля покушение на заместителя министра внутренней безопасности Сомали Абдинасира Саида Музу в столице страны Могадишо. Как сообщила сомалийская радиостанция Dalsan, чиновник не пострадал.

Заложенная у дороги мина взорвалась через несколько мгновений после того, как мимо нее проехал автомобиль, в котором находился замминистра. По информации радиостанции, ранения получили три человека.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian передал, что один из охранников Абдинасира Саида Музы был убит взрывом, трое других ранены. Инцидент произошел в столичном квартале Ходан, где находятся штаб-квартиры силовых ведомств Сомали и здание министерства обороны.

Покушение на заместителя министра внутренней безопасности произошло спустя пять дней после попытки убийства в этом же районе начальника Сил обороны Сомали бригадного генерала Одава Юсуфа. Террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля попытался вклиниться в его кортеж. Однако охрана открыла огонь по машине, и она взорвалась, не сумев приблизиться к автомобилю, в котором находился генерал.

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Сомали
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