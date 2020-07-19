Источник: четыре автомобиля столкнулось на западе Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Четыре машины, включая две маршрутки, столкнулись на западе столицы, могут быть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова произошло столкновение четырех машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров. Одна машина в результате столкновения перевернулась. На месте - три кареты скорой помощи, точной информации о пострадавших пока нет", - рассказал собеседник агентства.