Шесть землетрясений магнитудой до 3,7 произошли в Сахалинской области за сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в акватории Тихого океана рядом с Сахалином и Курильскими островами (Сахалинская область) шесть землетрясений магнитудой до 3,7. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмособытия, которые произошли за последние 24 часа, имели магнитуду от 2,4 до 3,7. Пять из них зарегистрированы рядом с Курильскими островами, одно - недалеко от Тонино-Анивского полуострова Сахалина", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, звонки от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступали. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.