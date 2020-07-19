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СМИ: в национальном парке Канады перевернулся автобус

Сообщается, что не менее трех человек погибли

ТАСС, 19 июля. По меньшей мере три человека погибли в субботу после опрокидывания автобуса в национальном парке Джаспер, расположенном в провинции Альберта на западе Канады. Как сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов и местной службы здравоохранения, другие пассажиры получили серьезные травмы.

По данным CBC, в автобусе находились 27 человек, из них погибли трое, остальные с тяжелыми травмами с помощью вертолетов были транспортированы на вертолетную площадку, откуда авиационная скорая помощь доставила раненых в больницы провинции. Отмечается, что состояние некоторых пациентов оценивается как критическое и тяжелое.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в 13:00 по местному времени (22:00 мск). Пассажирский автобус, указывает CBC, перевернулся на скалистом склоне рядом с ледником Атабаска. Для оказания помощи на месте происшествия были мобилизованы отряды полиции, многочисленные пожарные подразделения, медработники и администрация парка, к месту ДТП также были направлены три вертолета.

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