В Новосибирской области подростки устроили ДТП на мотоциклах

ТАСС, 19 июля. Авария с участием двух мотоциклов произошла в Ордынском районе Новосибирской области. В результате столкновения находящихся под управлением подростков транспортных средств погибла 15-летняя девочка, еще один ребенок госпитализирован с травмами, сообщается в воскресенье на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

"Произошло столкновение мотоциклов "Иж Планета" и "Урал". В результате ДТП водитель мотоцикла "Иж Планета" получил травмы и был госпитализирован в больницу, а его 15-летняя пассажирка скончалась на месте. Как установили сотрудники ГИБДД, транспортными средствами управляли два 16-летних подростка, не имеющие водительских удостоверений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение произошло накануне в ночное время. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожной аварии, а также устанавливают владельцев транспортных средств, на которых катались подростки. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.