Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве. На месте аварии перекрыто три из четырех полос движения, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На съезде с Нижегородской эстакады на Нижегородскую улицу произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, оба они перевернулись. Перекрыто три из четырех полос движения. Из одного автомобиля на проезжую часть вытек бетон", - рассказал собеседник агентства.

Оба водителя от госпитализации отказались.