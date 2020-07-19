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СМИ: сотни человек приняли участие в акциях протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве

Полиция задержала около 30 манифестантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали около 30 участников массовых акций протеста, в которых в ночь на воскресенье приняли участие сотни человек в Иерусалиме и Тель-Авиве. Об этом сообщает в воскресенье газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, в ходе акций протеста возникли беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Для восстановления контроля полицейским пришлось использовать водометы, в Иерусалиме в восстановлении порядка участвовали подразделения конной полиции. В Тель-Авиве были задержаны 13 участников столкновений, в Иерусалиме - 15, уточняет газета.

Полицейская пресс-служба распространила в воскресенье заявление, в котором говорится, что полиция "не допустит беспорядков и будет действовать против всех проявлений насилия, причинения вреда гражданскому населению или полиции, вандализма".

Протестующие требовали отставки правительства Израиля на фоне развивающегося кризиса, вызванного пандемией коронавируса в стране.

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