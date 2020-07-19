В Астрахани возник пожар в неэксплуатируемых зданиях троллейбусного парка

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар на территории астраханского муниципального автобусно-троллейбусного парка на общей площади 600 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области в воскресенье, уточнив, что пострадавших нет.

"Площадь увеличилась до 600 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Астрахани горят неэксплуатируемые здания в муниципальным троллейбусном парке на общей площади 500 кв. м. Пострадавших нет.

На месте работают 73 человека личного состава и 23 единицы техники.

В новость внесены изменения (14:05 мск) - добавлена информация об увеличении площади возгорания.