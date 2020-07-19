В Подмосковье задержали подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следователи задержали молодого человека, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка руками по всему телу и лицу. На допросе подозреваемый сообщил, что бил мальчика из-за неприязненного отношения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза ребенку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что пострадавшего ребенка поместили в медучреждение в Дмитрове.

"Мальчик госпитализирован. В отношении матери ребенка отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сказала Петрова.

По словам Петровой, мать мальчика, 29-летняя уроженка Тульской области, также доставлена в отдел полиции.

В новость внесены изменения (13:56 мск) - добавлен комментарий начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.