В Подмосковье три человека пострадали в ДТП

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Встречное столкновение двух легковых машин произошло на автодороге в Можайском районе Московской области, пострадали три человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"По предварительной информации сегодня около 11:20 на 16 километре автодороги "Руза-Воронцово-Тетерино" в Можайском районе произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей марок BMW и "ВАЗ". В результате ДТП три человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.