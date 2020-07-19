В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"18 июля на пустыре в Кировском районе Волгограда местными жителями были обнаружены расчлененные останки мужчины. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следователям удалось установить, что убитый - житель города Саратова, 1987 года рождения, ранее судимый за разбой. "Четыре года назад родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. На протяжении всего этого времени о месте нахождения мужчины известно не было", - уточнили в управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причастные к нему лица", - отметили в управлении .