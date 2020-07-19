СК объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми Константина Свитнева

"14 июля был объявлен в федеральный розыск основной фигурант дела юрист Константин Свитнев. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы). В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск и выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы", - рассказал собеседник агентства.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России объявил в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей - юриста Константина Свитнева. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигуранту заочно предъявлено обвинение в рамках расследуемого дела.

В свою очередь адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, уточнил ТАСС, что Константин Свитнев является юристом международного уровня в области репродуктивных технологий и занимается данной темой 25 лет. По словам Трунова, адвокаты 20 июля намерены добиться возвращения из подмосковной больницы 4-х четырехлетних детей обвиняемого по делу суррогатных матерей Свитнева, которые были незаконно изъяты из их жилища, где находились под присмотром близких лиц.

"Детей сделали заложниками уголовного дела о торговле детьми", - резюмировал юрист.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал семерых фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Основной фигурант объявлен в федеральный розыск. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик, а также генеральный директор центра по суррогатному материнству.

В зависимости от степени участия они обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ.

Суть дела

Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и пунктам "б", "г", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую и дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Фигуранты были задержаны накануне, по местам их проживания проведены обыски. Им вменяется несколько эпизодов торговли младенцами.

По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где проживали еще трое младенцев, также рожденных суррогатными матерями. По данным следствия, новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители, граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых документов на детей, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. Следователями и криминалистами в рамках расследования дела был проведен осмотр квартиры, опрошены жители дома, няня ребенка, руководство и менеджер юридической организации по вопросам суррогатного материнства.

По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного. Из юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство. Трое находившихся в квартире новорожденных были изъяты и помещены в детскую городскую больницу.

Кроме этого, следствием были организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение. Также была проведена проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.